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Допинг

Олимпийская чемпионка Антюх подаст апелляцию на решение CAS о дисквалификации

20:30
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Олимпийская чемпионка 2012 года в беге на 400 метров с барьерами Наталья Антюх подаст апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Да, я буду подавать апелляцию», — цитирует ТАСС Антюх.

CAS в среду, 7 апреля, объявил о дисквалификации Антюх на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Срок отстранения отсчитывается с 7 апреля 2021 года. Все ее результаты с 30 июня 2013 года, будут аннулированы.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11101309

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