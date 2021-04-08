Олимпийская чемпионка Антюх подаст апелляцию на решение CAS о дисквалификации

Олимпийская чемпионка 2012 года в беге на 400 метров с барьерами Наталья Антюх подаст апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Да, я буду подавать апелляцию», — цитирует ТАСС Антюх.

CAS в среду, 7 апреля, объявил о дисквалификации Антюх на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Срок отстранения отсчитывается с 7 апреля 2021 года. Все ее результаты с 30 июня 2013 года, будут аннулированы.