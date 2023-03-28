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Допинг

Сегодня, 17:21

34-летнюю российскую легкоатлетку Карамашеву дисквалифицировали на 8 лет за допинг

Руслан Минаев
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Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала российскую бегунью Светлану Карамашеву на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба организации.

34-летняя спортсменка отстранена за нарушение пунктов 4.1 и 4.2 общероссийских антидопинговых правил («наличие запрещенной субстанции, ее метаболитов или маркеров в пробе спортсмена», «использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода»).

Срок дисквалификации начался 9 февраля 2023 года и завершится 16 июня 2029 года. Все результаты Карамашевой, достигнутые с даты сдачи положительной допинг-пробы (10 февраля 2021 года), аннулируются.

Карамашева несколько раз становилась призером чемпионатов России по легкой атлетике на средние и длинные дистанции.

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