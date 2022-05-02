18-летний американец снова побил юниорский рекорд Болта

Американский спринтер Эррион Найтон улучшил мировой рекорд среди юниоров до 20 лет, пробежав на соревнованиях в городе Батон-Руж 200 метров за 19,84 секунды.

Это уже второй случай, когда этот 18-летний спортсмен улучшает достижение, ранее принадлежавшее великому ямайцу Усэйну Болту. В прошлом году Эррион преодолел 200-метровку за 19,88. Кроме того, Найтон финишировал четвертым в финале на Олимпиаде в Токио, что очень круто для его возраста.

Абсолютный мировой рекорд на этой дистанции принадлежит все тому же Болту и составляет 19,19. Быстрее Найтона, помимо Усэйна, бегали только еще один ямаец Йохан Блейк (19,26) и американец Майкл Джонсон (19,32). Эррион готовится к чемпионату мира, который будущим летом пройдет в американском Юджине.