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Олимпийский чемпион Мо Фара проиграл физкультурнику в любительском забеге

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
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Олимпийский чемпион Мо Фара принял участие в 10-километровом забеге на шоссе Vitality London. Это первый старт 39-летнего британца после неудачной попытки квалифицироваться на Олимпиаду в Токио летом прошлого года.

Несмотря на отсутствие на трассе серьезных конкурентов, Мо и на сей раз не сумел одержать победу. Легендарный спортсмен показал результат 28.44, что на минуту хуже его личного рекорда и на четыре секунды медленнее, чем у победителя забега Эллиса Кросса — физкультурника, который заплатил за участие в соревнованиях взнос в 37 фунтов.

После финиша олимпийский чемпион скептически отнесся к своей возможности отобраться на чемпионат Европы и на Игры Британского Содружества будущим летом. Последнюю большую победу Фара одержал в 2017 году, выиграв чемпионат мира.

Затем он переключился на марафоны, а 2019 году вернулся на стадион ради отбора на Олимпиаду. В последний раз звездный спортсмен бежал марафон в октябре 2020 года. Несмотря на многочисленные неудачи, Мо официально не завершает свою карьеру.

Мохаммед Фара
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