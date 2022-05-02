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Американский спринтер показал четвертый результат в беге на 200 м в истории

Роман Шишов
Корреспондент
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Американский спринтер Эррион Найтон на национальных соревнованиях США показал четвертый результат в истории на дистанции 200 метров. Время 18-летнего легкоатлета 19,49 секунды.

Кроме того, это рекорд среди юношей до 20 лет, который до этого принадлежал ямайцу Усэйну Болту.

Напомним, что в июне 2021 года Найтон побил 18-летний рекорд Болта в беге на 200 м среди юниоров, показав время 20,11 секунды.

Лучшие результаты в беге на 200 метров за всю историю:

Усэйн Болт (Ямайка) — 19,19 (2009);

Усэйн Болт (Ямайка) — 19,30 (2008);

Майкл Джонсон (США) — 19,31 (1996);

Эррион Найтон (США) — 19,49 (2022).

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