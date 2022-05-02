Американский спринтер показал четвертый результат в беге на 200 м в истории
Американский спринтер Эррион Найтон на национальных соревнованиях США показал четвертый результат в истории на дистанции 200 метров. Время 18-летнего легкоатлета 19,49 секунды.
Кроме того, это рекорд среди юношей до 20 лет, который до этого принадлежал ямайцу Усэйну Болту.
Напомним, что в июне 2021 года Найтон побил 18-летний рекорд Болта в беге на 200 м среди юниоров, показав время 20,11 секунды.
Лучшие результаты в беге на 200 метров за всю историю:
Усэйн Болт (Ямайка) — 19,19 (2009);
Усэйн Болт (Ямайка) — 19,30 (2008);
Майкл Джонсон (США) — 19,31 (1996);
Эррион Найтон (США) — 19,49 (2022).
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