В легкой атлетике дадут шанс проигравшим. Глупость или отличная идея?

В Париже-2024 появится утешительный раунд в беге.

Только-только завершился чемпионат мира в Юджине. И обсуждать его итоги будут еще долго. Вместе с тем многие уже смотрят в будущее. Тем более из-за переноса крупных турниров, связанных с пандемией, сейчас идет наслоение значимых соревнований. Уже следующее лето — чемпионат мира в Будапеште. Потом еще год — и Олимпийские игры в Париже.

И по обоим стартам есть новости.

Легкой атлетике нужны эксперименты

Любопытный пресс-релиз появился на официальном сайте World Athletics. Международная федерация легкой атлетики решила изменить формат в беговых дисциплинах начиная с Игр в Париже. В них теперь, примерно как в борьбе, появится утешительный раунд. Прежде в полуфиналы проходили строго по итогам предвариловки — первые двое-трое в каждом забеге, а остальных добирали по лучшему времени. Начиная с французской Олимпиады на всех стартах в дистанциях от 200 до 1500 м, включая оба вида барьеров, WA будет проводить четыре раунда. Сначала — квалификационный для всех. Потом — утешительный для тех, у кого там не сложилось. И уже после — полуфиналы и финал. Получается, абсолютно у каждого бегуна будет второй шанс пройти в полуфинал.

— Сетка для лузеров? — задумался чемпион мира в беге на 110 м с/б Сергей Шубенков. — А почему нет? Правда, если сотку разок-другой пробежать не так напряжно, то «полторашка» — другая история. И ребятам четыре раза отрабатывать ее на максималках будет сложно. Но в целом я за. Во-первых,это может увеличить число участников. Во-вторых, дает какое-то право на ошибку.

Да и вообще легкую атлетику надо как-то разнообразить. В нашем виде спорта очень тяжело придумывать что-то новое. Но если не пытаться этого делать, всем вообще надоест и наскучит. Интерес пойдет на спад. Да он и уже идет. Другое дело, что придумки не всегда оказываются удачными. Вот были эксперименты с форматами. Например, на длинных бегах снимался самый медленный по итогам каждого круга. Или в длине и метаниях после каждой попытки вылетали слабейшие. И на Кубке мира в Остраве произошел смешной казус. В финале в женском диске остались Сандра Перкович и Яйме Перес. В итоге хорватка, которая лидировала всю дорогу, в последний попытке вылетела за пределы круга — это у них как заступ в прыжках в длину. Все, результат — ноль! Кубинке нужно было показать хоть что-то. Ну, она добросила до травы — это метров 10. И она чемпионка! Иногда доходит и до такого абсурда. И те правила не прижились. Но нынешние изменения выглядят жизнеспособными.

Бег. Фото Global Look Press

Без российских марафонцев и стайеров на ЧМ-2023

Вместе с этим World Athletics выкатил первый список квалификационных нормативов для чемпионата мира-2023, который пройдет в конце августа. И можно смело говорить, что на длинных бегах россиян на этих соревнованиях не будет. Даже если с наших спортсменов снимут все санкции прямо сейчас. Проблема в том, что нормативы очень высокие. Например, на мужской десятке — 27,10. А рекорд России на 40 секунд хуже — 27,53. И это рекорд! Который стоит 14 лет. Сейчас бегут куда медленнее.

Примерно та же история с марафоном. Тут рекорд России, правда, выше квалификационного норматива — 2:09.07 против 2:09.40. Но все равно совершенно очевидно, что у нас нет никого, кто мог бы выбежать из 2:10. Весенний чемпионат страны, например, выиграли с 2:13.40. Это колоссальная разница.

Не сильно лучше ситуация с девушками. По силам квал в марафоне был Сардане Трофимовой, но она, как известно, теперь намерена выступать за Киргизию. В остальном все грустно. И это — очередной штрих к ситуации с легкой атлетикой в стране.