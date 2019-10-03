Шкуренев показал второй результат в метании диска в соревнованиях десятиборцев
На чемпионате мира в Дохе проходят соревнования среди десятиборцев. В седьмом виде программы — метании диска — россиянин Илья Шкуренев показал второй результат. Он метнул снаряд на 48,75 сантиметра.
В общем зачете Шкуренев занимает 5-ю строчку. Лидерство себе вернул француз Кевин Майер, который опередил канадца Дамиана Уорнера.
Легкая атлетика
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Мужчины
Десятиборье
Диск
1. Никлас Кауль (Германия) — 49.20
2. Илья Шкуренев (Россия) — 48.75
3. Кейсуке Усиро (Япония) — 48.41
4. Герхард Майер (Австрия) — 48.34
5. Девон Уильямс (США) — 47.32
6. Павел Весилек (Польша) — 47.20
Итог после седьмого этапа
1. Кевин Майер (Франция) — 6310
2. Дамиан Уорнер (Канада) — 6254
3. Пирс Лепаж (Канада) — 6125
4. Илья Шкуренев (Россия) — 6123
5. Майсель Уйбо (Эстония) — 6038
6. Соломон Симмонс (США) — 6011