Шкуренев показал второй результат в метании диска в соревнованиях десятиборцев

На чемпионате мира в Дохе проходят соревнования среди десятиборцев. В седьмом виде программы — метании диска — россиянин Илья Шкуренев показал второй результат. Он метнул снаряд на 48,75 сантиметра.

В общем зачете Шкуренев занимает 5-ю строчку. Лидерство себе вернул француз Кевин Майер, который опередил канадца Дамиана Уорнера.

Легкая атлетика

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Мужчины

Десятиборье

Диск

1. Никлас Кауль (Германия) — 49.20

2. Илья Шкуренев (Россия) — 48.75

3. Кейсуке Усиро (Япония) — 48.41

4. Герхард Майер (Австрия) — 48.34

5. Девон Уильямс (США) — 47.32

6. Павел Весилек (Польша) — 47.20

Итог после седьмого этапа

1. Кевин Майер (Франция) — 6310

2. Дамиан Уорнер (Канада) — 6254

3. Пирс Лепаж (Канада) — 6125

4. Илья Шкуренев (Россия) — 6123

5. Майсель Уйбо (Эстония) — 6038

6. Соломон Симмонс (США) — 6011