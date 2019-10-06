Эфиоп Десиса выиграл марафон на чемпионате мира, Шутов — 35-й
02:22
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе разыгран комплект медалей в мужском марафоне. Победу с результатом 2:10:40 одержал эфиоп Лелиса Десиса. Вторым стал его соотечественник Мосине Герему, отставший на четыре секунды. Третий результат показал представитель Кении Амос Кипруто.
Россиянин Федор Шутов показал 35-е время. Он отстал от победителя более чем на восемь минут.
Легкая атлетика
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Мужчины
Марафон
Финал
1. Лелиса Десиса (Эфиопия) — 2:10.40
2. Мосине Геремеу (Эфиопия) — 2:10.44
3. Амос Кипруто (Кения) — 2:10.51
4. Каллум Хоукинс (Великобритания) — 2:10.57
5. Стефен Мокока (ЮАР) — 2:11.09
6. Зерсенай Тадесе (Эритрея) — 2:11.29
35. Федор Шутов (Россия) — 2:18.58
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