На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе разыгран комплект медалей в мужском марафоне. Победу с результатом 2:10:40 одержал эфиоп Лелиса Десиса. Вторым стал его соотечественник Мосине Герему, отставший на четыре секунды. Третий результат показал представитель Кении Амос Кипруто.

Россиянин Федор Шутов показал 35-е время. Он отстал от победителя более чем на восемь минут.

Легкая атлетика

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Мужчины

Марафон

Финал

1. Лелиса Десиса (Эфиопия) — 2:10.40

2. Мосине Геремеу (Эфиопия) — 2:10.44

3. Амос Кипруто (Кения) — 2:10.51

4. Каллум Хоукинс (Великобритания) — 2:10.57

5. Стефен Мокока (ЮАР) — 2:11.09

6. Зерсенай Тадесе (Эритрея) — 2:11.29

35. Федор Шутов (Россия) — 2:18.58