Анжелика Сидорова ответила на вопросы о победе на ЧМ-2019 без флага и гимна России

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, которая стала чемпионкой мира на турнире в Дохе (Катар), в микст-зоне призналась, что счастлива такому результату.

— Как вы?

— Счастлива, что все так закончилось. Наконец-то показала, что могу именно на главном старте.

— Стефаниди и Моррис праздновали с флагами...

— Конечно, не особо комфортно из-за этого. Но я так радовалась победе, что старалась не концентрироваться на этом.

— Завтра на награждении гимна тоже не будет, — не унимались зарубежные журналисты.

— Знаю. Но что я могу с этим поделать?

— Вы поддерживаете радикальную позицию Марии Ласицкене по отношению к федерации? — еще одна попытка получить громкую цитату от иностранных коллег.

— Не хочу это комментировать. Может, хотя бы сегодня поговорим о хорошем?

— Сэнди назвала вас подругой, — тут же парировал кто-то из россиян.

— У нас очень хорошие отношения со всеми, кто сегодня был в секторе. Не знаю, есть ли еще в каких-то видах подобное. Хотя у мальчишек в шесте, кстати, то же. С Сэнди сегодня мы общались на протяжении всех соревнований. И это только придавало сил нам обеим. (Владимир Иванов)

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