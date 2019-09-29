Анжелика Сидорова выиграла золото ЧМ-2019! Это первая медаль российской команды в Дохе
22:38
Анжелика Сидорова завоевала золото на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе в прыжках с шестом. Россиянка в своей последней попытке взяла высоту в 4 метра и 95 сантиметров, опередив всех соперниц — в противном случае она бы разделила титул с американкой Сэнди Моррис.
Это первая медаль российской команды на турнире в Дохе. Спортсмены выступают на ЧМ-2019 в статусе нейтральных атлетов.
Легкая атлетика
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Женщины
Шест
Финал
1. Анжелика Сидорова (Россия) — 4,95
2. Сэнди Моррис (США) — 4,90
3. Катерина Стефаниди (Греция) — 4,85
4. Холли Брэдшоу (Великобритания) — 4,80
5. Алиша Ньюман (Канада) — 4,80
6. Ангелика Бенгтссон (Швеция) — 4,80
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