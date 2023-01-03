Защитник «Баффало» находится в критическом состоянии после остановки сердца по ходу матча
Защитник «Баффало» Дамар Хэмлин находится в критическом состоянии после остановки сердца во время матча 17-го тура НФЛ с «Цинциннати Бенгалс», сообщает пресс-служба NFL.
24-летний защитник оказался на газоне после контакта с соперником. Для оказания первой медицинской помощи на поле выбежали врачи, которые сделали сердечно-легочную реанимацию и использовали дефибриллятор.
На данный момент он находится в госпитале.
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