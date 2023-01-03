Американский футбол
Новости
НФЛ
Главная
Американский футбол

Сегодня, 08:37

Защитник «Баффало» находится в критическом состоянии после остановки сердца по ходу матча

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Баффало» Дамар Хэмлин находится в критическом состоянии после остановки сердца во время матча 17-го тура НФЛ с «Цинциннати Бенгалс», сообщает пресс-служба NFL.

24-летний защитник оказался на газоне после контакта с соперником. Для оказания первой медицинской помощи на поле выбежали врачи, которые сделали сердечно-легочную реанимацию и использовали дефибриллятор.

На данный момент он находится в госпитале.

0
Читайте также
Месси, Мбаппе и другие. 10 главных героев 2022 года
«Я просто наслаждаюсь игрой». Овечкин оформил новогодний хет-трик
В Китае заявили о росте числа отвергающих западный миропорядок стран
Пострадавший на Украине наемник из Франции заявил о равнодушии властей
Криштиану Роналду может перейти в «Ньюкасл» летом
В Польше высмеяли реакцию Моравецкого на чествование Бандеры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

У защитника «Баффало Биллс» Хэмлина остановилось сердце во время матча
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости