Защитник «Баффало» находится в критическом состоянии после остановки сердца по ходу матча

Защитник «Баффало» Дамар Хэмлин находится в критическом состоянии после остановки сердца во время матча 17-го тура НФЛ с «Цинциннати Бенгалс», сообщает пресс-служба NFL.

24-летний защитник оказался на газоне после контакта с соперником. Для оказания первой медицинской помощи на поле выбежали врачи, которые сделали сердечно-легочную реанимацию и использовали дефибриллятор.

На данный момент он находится в госпитале.