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Матч «Баффало» и «Цинциннати» не будет возобновлен на этой неделе после остановки сердца у Хэмлина

Руслан Минаев
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Матч «Баффало» и «Цинциннати», который был приостановлен из-за остановки сердца у Дамара Хэмлина не будет возобновлен на этой неделе, сообщает ESPN со ссылкой на пресс-службу НФЛ.

24-летний защитник «Баффало» оказался на газоне после контакта с соперником. Для оказания первой медицинской помощи на поле выбежали врачи, которые сделали сердечно-легочную реанимацию и использовали дефибриллятор.

На данный момент игрок находится в госпитале.

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Защитник «Баффало» находится в критическом состоянии после остановки сердца по ходу матча
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