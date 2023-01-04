Матч «Баффало» и «Цинциннати» не будет возобновлен на этой неделе после остановки сердца у Хэмлина

Матч «Баффало» и «Цинциннати», который был приостановлен из-за остановки сердца у Дамара Хэмлина не будет возобновлен на этой неделе, сообщает ESPN со ссылкой на пресс-службу НФЛ.

24-летний защитник «Баффало» оказался на газоне после контакта с соперником. Для оказания первой медицинской помощи на поле выбежали врачи, которые сделали сердечно-легочную реанимацию и использовали дефибриллятор.

На данный момент игрок находится в госпитале.