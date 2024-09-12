Чемпион НФЛ Шарп оказался в центре скандала из-за видео сексуального характера
Трехкратный чемпион Национальной футбольной лиги Шеннон Шарп извинился перед своими поклонниками за публикацию непристойного видео в социальной сети.
Ранее 56-летний американец случайно начал трансляцию в соцсети, на которой он за кадром занимался сексом.
«Очевидно, мне очень неловко. Я человек чрезвычайно закрытый, мне неловко по ряду причин, когда одна из самых интимных подробностей моей жизни становится достоянием всего мира», — сказал Шарп на YouTube-канале Nightcap.
Спортсмен отметил, что узнал о трансляции только после того, как ему начали звонить друзья.
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