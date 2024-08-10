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Умер главный тренер «Спартака» по американскому футболу Дэвид Фостер

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дэвид Аллен Фостер.
Фото АФ «Спартак»

Главный тренер московской команды по американскому футболу «Спартак» Дэвид Аллен Фостер ушел из жизни, сообщает пресс-служба клуба.

«За этот сезон для многих из нас он стал не только наставником и лидером, но и другом. Это трагическая утрата для каждого из нас. Скорбим», — говорится в заявлении «Спартака».

По информации «Известий», ночью 9 августа Фостер упал в переходе на станции метро «Таганская», врачам не удалось спасти его. Фостеру было 45 лет.

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