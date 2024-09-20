Миранчук рассказал, почему не смог пойти на матч клуба НФЛ «Атланта Фэлконз»

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в интервью «СЭ» объяснил, почему пока не смог сходить на матч клуба НФЛ «Атланта Фэлконз», играющего на том же Mercedes-Benz Stadium, что и его команда (у обоих клубов — один хозяин), а также рассказал, научился ли называть футбол на американский манер — соккером.

— Научилcя уже, как принято здесь, называть футбол соккером?

— Пока учусь. Первым всегда приходит в голову слово football, но потом вспоминаю, что здесь так называют другую игру, и поправляюсь: soccer.

— На НФЛ, кстати, уже ходил? Тем более что у вас и у клуба по американскому футболу из Атланты один владелец.

— Хотел пойти! У «Фэлконз» была домашняя игра. Но я как раз в это время переезжал из отеля в апартаменты, и предпочел это походу на матч. Еще обязательно схожу и на американский футбол, и на бейсбольных «Брэйвз», и на баскетбольных «Хокс». Город очень спортивный, и хочу посмотреть все эти игры своими глазами!