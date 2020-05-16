НФЛ может принять правило, согласно которому команды с темнокожими тренерами и менеджерами получат бонусы на драфте

Национальная футбольная лига может принять правило, согласно которому команды с темнокожими тренерами и менеджерами получат определенные бонусы на драфте. Голосование по этому вопросу пройдет на следующей неделе, говорится на сайте НФЛ.

Если команда наймет темнокожего генерального менеджера, то на второй год его работы клуб поднимется на 10 мест в третьем раунде драфта. Если команда назначит темнокожего на пост главного тренера, то через год поднимется на 6 мест в третьем раунде драфта.

Если темнокожими будут как менеджер, так и тренер, то клуб получит бонус сразу на 16 мест в третьем раунде и, возможно, на несколько мест во втором раунде.

На третий сезон работы темнокожих менеджеров и тренеров команде дополнительно дадут бонус на пять мест в четвертом раунде драфта.

Правило будет принято, если 24 из 43 владельцев клубов НФЛ проголосуют за него.

В этом году НФЛ повторил антирекорд 17-летней давности — только два темнокожих генеральных менеджера и четыре темнокожих главных тренера в командах.