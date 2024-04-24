Легендарный спортсмен сменит флаг ради возобновления карьеры. Скандал или трезвый расчет?

Самый знаменитый горнолыжник Марсель Хиршер, ушедший пять лет назад на пике славы, намерен стать голландцем.

Австриец Марсель Хиршер считался не только лучшим горнолыжником своего поколения, но и, пожалуй, всех времен. За свою карьеру он выиграл два олимпийских золота, семь раз побеждал на чемпионатах мира, но, главное, выиграл восемь Кубков мира подряд в общем зачете! После чего на пике славы сенсационно завершил карьеру в сентябре 2019-го, то есть почти пять лет назад. Однако теперь, похоже, легенда намерена вернуться в спорт. Причем Хиршер хочет выступать не за Австрию, а за экзотическую по меркам горных лыж сборную Нидерландов.

Перелом после падения с мотоцикла и развод

Хиршер считался образцовым горнолыжником. Он был особенно хорош в слаломе, слаломе-гиганте и комбинации, но мог блеснуть и в супергиганте. При этом он демонстрировал невероятную стабильность на самом высоком уровне и никогда не влипал в скандалы, пользуясь большой популярностью у спонсоров. В каком-то смысле Хиршер для горных лыж значил не меньше Роджера Федерера для тенниса. И, естественно, штамповал победы. Да, на Олимпиадах он завоевал всего два золота — на Играх-2018 в Пхенчхане в гигантском слаломе и комбинации, зато на чемпионатах планеты и Кубке мира доминировал.

Фото Global Look Press

Он дебютировал на кубковых трассах в 18 лет, а в 23 года в сезоне-2011/12 впервые стал обладателем Большого хрустального глобуса. Тогда мало кто мог предположить, что молодой австриец выиграет еще семь Кубков мира в общем зачете подряд. Но он это сделал, попутно одержав 67 побед на этапах. Казалось, до рекорда Ингемара Стенмарка (86 побед) рукой подать, ведь Марсель находился на пике формы. Вот только в сентябре 2019-го, незадолго до начала нового сезона, он шокировал горнолыжную общественность объявлением об уходе из спорта.

«Есть несколько причин, и решение было принято две недели назад. Мне невероятно повезло, что я могу сидеть здесь с двумя здоровыми коленями. Я хочу играть в футбол с моим ребенком, кататься на мотокроссе, и я рад, что могу сделать это сейчас и мне повезло быть здоровым и пережить свою карьеру без серьезных травм», — заявил он на пресс-конференции. При этом многие посчитали, что Марсель слишком устал от внимания прессы — в Австрии он был спортсменом № 1 со всеми вытекающими последствиями.

Через какое-то время стало известно о рождении второго ребенка Хиршера, но в 2021-м выяснилось, что семейная идиллия продолжалась недолго. Марсель и его супруга Лаура развелись, пусть, по заявлению Хиршера, и «расстались в хороших отношениях». За несколько дней до этого объявления Марсель получил перелом малоберцовой кости на эндуро-ралли в Румынии, неудачно упав с мотоцикла.

Фото Global Look Press

Избежать прессинга и утомительных отборов

Впрочем, жизнь продолжалась — Хиршер основал свой бренд горных лыж, который благодаря поддержке спонсоров довольно быстро завоевал долю рынка даже среди топ-спортсменов. Но все же мало кто мог предположить, что австриец вернется в гонки. Поэтому нынешняя информация в австрийских и швейцарских СМИ стала для многих приятным сюрпризом. Хотя новости в какой-то степени шокирующие. Ведь речь идет не только о том, что Марсель собирается уже летом принять участие в рейтинговых стартах в Новой Зеландии, а о том, что делать это он будет не под австрийским, а под нидерландским флагом.

Пусть мама Хиршера голландка, такая смена спортивного гражданства для легенды австрийского спорта кажется удивительной. И наверняка вызовет негативную и даже скандальную реакцию в Австрии. С другой стороны, в Австрийской лыжной ассоциации (ОSV) решили не чинить легенде препятствий. «Конечно, мы очень сожалеем о его решении попросить о переходе в Голландскую лыжную ассоциацию, но в конце концов мы поддержали это», — сказал генеральный секретарь ОSV Кристиан Шерер, подтвердив слухи о возвращении Марселя на горнолыжные трассы.

Скорее всего, решение Хиршера сменить спортивное гражданство можно объяснить трезвым расчетом. Оно связано с высочайшим уровнем конкуренции в сборной Австрии. Понятно, что Марсель на пике формы играючи проходил в национальную команду, но сейчас он хочет избежать утомительных отборов и дополнительного давления. Плюс прессинга со стороны СМИ и общественности, если вдруг что-то поначалу пойдет не так. Как нидерландский горнолыжник он сможет сам расписывать свой график и план подготовки к чемпионату мира-2025 в австрийском Заальбахе, который многие называют главной причиной его возвращения.

Для горных лыж смена спортивного гражданства, кстати, является довольно обычной историей. В частности, один из самых талантливых горнолыжников современности норвежец Лукас Бротен в ноябре 2023-го объявил о завершении карьеры в 23 года из-за конфликта с федерацией, а в марте 2024-го анонсировал возвращение под флагом Бразилии, откуда родом его мама. Хотя, при всем уважении к Бротену, именно Хиршер, если все же вернется на кубковые трассы, окажется в центре всеобщего успеха. Причем в случае успеха на ЧМ-2025 он вполне может замахнуться и на Олимпийские игры-2026 в Италии, до которых осталось меньше двух лет.