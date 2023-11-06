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Курорт «Большой Вудъявр» первым в России открыл горнолыжный сезон

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Открытие горнолыжного сезона на курорте «Большой Вудъявр».
Фото пресс-служба «ФосАгро»
Открытие горнолыжного сезона на курорте «Большой Вудъявр».
Фото пресс-служба «ФосАгро»
Открытие горнолыжного сезона на курорте «Большой Вудъявр».
Фото пресс-служба «ФосАгро»
Открытие горнолыжного сезона на курорте «Большой Вудъявр».
Фото пресс-служба «ФосАгро»
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Гостей ожидают приятные новинки.

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр», который находится в городе Кировске в Мурманской области, первым в России открыл сезон-2023/24.

Торжественное открытие состоялось на главной площади Северного склона курорта. В церемонии приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава администрации Кировска Юрий Кузин и представители компании «ФосАгро», которая реализует социальный инвестиционный проект развития инфраструктуры горно-туристического кластера «Хибины».

— В этом году мы первыми среди крупных курортов России открываем горнолыжный сезон. Это очень здорово, и я поздравляю всех с этим событием: жителей нашей области и наших гостей. «Большой Вудъявр» с каждым годом становится лучше, так же как и город Кировск. Мы будем и дальше его развивать вместе с нашими партнерами — компанией «ФосАгро». Всем желаю спортивного настроения и классно отдохнуть, — обратился к гостям праздника губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Открытие горнолыжного сезона на курорте «Большой Вудъявр».
Фото пресс-служба «ФосАгро»

«Большой Вудъявр» — один из самых популярных горнолыжных курортов в России. Его общая посещаемость в сезоне-2022/23 — более 335 тысяч гостей, что на 25% больше, чем в предыдущем. Средние показатели — более 1500 гостей в день, пиковые — 5500.

Помимо роста числа туристов на курорте занимаются развитием инфраструктуры и повышением качества сервиса. Сегодня «Большой Вудъявр» — это 30 километров трасс разного уровня сложности, перепад высот на которых достигает 600 метров. Гостям доступны прокат инвентаря и снаряжения, опытные инструкторы, идеальная подготовка трасс благодаря системе искусственного оснежения и комфортное освещение в полярную ночь.

Новинка «Большого Вудъявра» в сезоне-2023/24 — две канатные дороги, строительство которых ведется в настоящий момент. Подвесная пассажирская канатная дорога гондольного типа пропускной способностью от 1200 до 2250 человек в час строится на Южном склоне горы Айкуайвенчорр. Ее протяженность составит порядка 2000 метров, а подвижный состав сформирован из комфортных панорамных кабин. Посадка будет доступна прямо с парковки, что облегчит и упростит логистику гостям курорта.

Открытие горнолыжного сезона на курорте «Большой Вудъявр».
Фото пресс-служба «ФосАгро»

Также ведется строительство бугельной канатной дороги с двухместными буксировочными устройствами на Северном склоне горы Айкуайвенчорр протяженностью 300 метров. Ее пропускная способность составит 1200 человек в час. Нижняя станция расположена непосредственно у входа в здание проката инвентаря. Помимо этого, на Северном склоне ведутся работы по установке дополнительных мачт освещения с прожекторами высокой интенсивности для комфорта и удобства гостей.

Общий объем инвестиций «ФосАгро» в уже реализованные проекты развития горно-туристического кластера «Хибины» составил более 6 миллиардов рублей. В этом году вклад компании в совершенствование инфраструктуры «Большого Вудъявра» превысит 1,5 миллиарда.

— Компания «ФосАгро» традиционно принимает самое активное участие в социально-экономическом развитии регионов своего присутствия. Наша цель — улучшение качества жизни работников предприятий и их семей, а также всех жителей городов и областей, где мы работаем. — говорит генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. — В Кольском Заполярье мы инвестируем в развитие инфраструктуры горно-туристического кластера «Хибины». В результате только за последние пять лет туристический поток сюда увеличился в четыре раза. Одновременно вырастают новые объекты туристической сферы, а это — рабочие места и, конечно же, дополнительные налоги в бюджет, рост доходов и уровня жизни населения.

Открытие горнолыжного сезона на курорте «Большой Вудъявр».
Фото пресс-служба «ФосАгро»

Гости курорта также отмечают постоянно растущий уровень сервиса и качества подготовки трасс «Большого Вудъявра».

— Я второй раз в Кировске, но на открытие курорта попала впервые. Мы очень ждали снега! Кататься здесь — одно удовольствие. Здесь широкие, всегда хорошо подготовленные трассы. Это очень удобно и для новичков, и для взрослых. И, конечно, я рада, что в первые выходные ноября уже можно вновь встретиться с любимым хибинским вельветом, — отмечает Наталья Захарова из Санкт-Петербурга.

Каждый посетитель курорта в день начала работы его склонов мог поучаствовать в фестивале арктической кухни. Финалом торжественной церемонии открытия на «Большом Вудъявре» стало огненное шоу и выступление диджеев и творческих коллективов, а также праздничный салют

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