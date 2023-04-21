От медалей до «Авроры». Спорт в Хибинах развивает социальные инвестиции

Рассказываем про горнолыжный курорт «Большой Вудъявр».

Не прошла и неделя с тех пор, как в небольшом заполярном Кировске состоялся финал Кубка России по лыжным гонкам, как сюда вновь приехали именитые спортсмены. Пять дней и три серии стартов различного уровня — от международного до всероссийского — собрали в Мурманской области сильнейших горнолыжников страны.

Открыли горнолыжную неделю в Хибинах соревнования на Кубок «Большого Вудъявра», включенные в единый календарный план Минспорта РФ. Участниками стартов стали более 100 лучших горнолыжников из России, Ирана, Казахстана, Белоруссии и Черногории. Победители определялись в двух дисциплинах — слалом и слалом-гигант.

В слалом-гиганте среди женщин первое место у Виталины Гириной (Московская область), среди мужчин — у Александра Андриенко (Калужская область). В слаломе лучшей у женщин стала участница четырех Олимпийских игр Мария Шканова (Белоруссия), а у мужчин победу одержал призер этапа Кубка мира Павел Трихичев, уроженец Мончегорска, выступающий за Санкт-Петербург.

Победители и призеры Кубка «Большого Вудъявра» помимо главного приза получили памятные медали и денежные призы от компании «ФосАгро» — генерального спонсора соревнований.

Следом за Кубком «Большого Вудъявра» прошли финальные этапы Чемпионата и Кубка России по слалому. Победителями стали москвичка Анастасия Горностаева и Семен Ефимов, представляющий Московскую область и Алтайский край. Лучшими в общем зачете Кубка России по горнолыжному спорту — во всех дисциплинах — стали Александр Андриенко и Екатерина Ткаченко.

Международные соревнования по горнолыжному спорту прошли в Кировске впервые после почти 30-летнего перерыва. Но старты чемпионатов и Кубка России и всероссийских детских соревнований Хибинские склоны принимают на постоянной основе, а сборная команда страны в этом сезоне тренировалась на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр». Он, кстати, в прошлом году был признан лучшим горнолыжным курортом Северо-Запада страны.

Соревнования по горнолыжному спорту на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр». Фото предоставлено пресс-службой ГК «Большой Вудъявр»

Комфортная среда для развития

— Могу поставить в пример взаимодействие власти и бизнеса в регионе — федерального и регионального правительства и компании «ФосАгро». Мы видим, что здесь создана комфортная среда для развития спорта и туризма. Лично я очень рад тому, что на спортивной карте России вновь восходит яркая звезда Кировска, города с сильнейшими спортивными традициями. Здесь создаются, без преувеличения, международные туристические стандарты! И я уверен, что скоро Кировск станет популярным направлением не только для российских, но и для зарубежных туристов.

Эти слова министр спорта РФ Олег Матыцин сказал в Кировске год назад, на открытии сезона-2021/22. на курорте «Большой Вудъявр». Тогда глава Минспорта России еще не знал, что тот сезон «Большого Вудьявра» станет самым продолжительным среди горнолыжных курортов России и Европы, расположенных на сопоставимых высотах. За 205 дней, что склоны «Большого Вудъявра» были открыты для гостей, его посетили 270 тысяч любителей зимнего отдыха — больше, чем когда-либо. Впрочем, уже ясно, что текущий сезон подарит любителям статистики еще более значительные цифры.

— Сейчас еще только середина апреля, а нашими гостями уже стали более 276 тысяч человек. Это на 61 тысячу больше, чем за аналогичный период в прошлом сезоне, — рассказывает директор горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» Александр Сергиенко. — В этом сезоне нам благоприятствует погода — и в плане ветров, и в плане осадков. Поэтому закрытие курорта мы планируем не раньше первой декады июня.

Межсезонье как всегда станет для «Большого Вудъявра» временем не отдыха, а напряженной работы. Летом на южном склоне нашего курорта планируется построить новую пассажирскую канатную дорогу с пропускной способностью до 2250 человек в час. На северном склоне будут расширены зоны катания, а их распределение будет переориентировано в пользу учебного катания и зон для начинающих лыжников и сноубордистов. Помимо этого, планируется обновление прокатного инвентаря с учетом возросших требований гостей и увеличения турпотока, проведение традиционного благоустройства трасс, а также строительство дополнительных линий освещения.

— Развитие курорта «Большой Вудъявр» и всего хибинского горно-туристического кластера — одно из приоритетных направлений социальной политики «ФосАгро». Инвестиции компании не только развивают спортивный и туристический потенциал Кольского Заполярья, но и позволяют создать новые точки развития экономики Кировска и Апатитов, — говорит директор горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» Александр Сергиенко. — Общая сумма вложений компании в эти проекты уже превысила 6 миллиардов рублей. Эти средства направляются не только на совершенствование инфраструктуры «Большого Вудъявра», но и аэропорта «Хибины», санаторно-оздоровительного центра «Тирвас», гостиницы «Северная» и других объектов индустрии гостеприимства. Результат этого — растущий турпоток. За последние пять лет он вырос в четыре раза.

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр». Фото предоставлено пресс-службой ГК «Большой Вудъявр»

Хибины украсит «Аврора»

Однако горнолыжный курорт — история сезонная. А Хибины тем временем все больше привлекают туристов и летом. Местные горные хребты, перевалы и долины, усыпанные чистейшими горными озерами, пронизывают десятки туристических маршрутов разной степени сложности. Они популярны не только у любителей горных прогулок, но и у поклонников трейла, а также джип-туров. Летом людей в горах можно встретить практически круглосуточно, ведь с середины мая по конец июня здесь царит полярный день и солнце не уходит за горизонт. А это значит, что инфраструктура гостеприимства в Кировске тоже должна переориентироваться на круглогодичный режим работы.

— В этом году мы приступаем к новому этапу развития курорта и это будет наш самый серьезный шаг на пути превращения его в круглогодичный туристический центр, — рассказывает директор по маркетингу и проектам горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» Антон Ставенко. — Уже сейчас активно ведется работа над проектированием аквакомплекса «Аврора» и гостиничного комплекса при нем. Оба объекта появятся вблизи от подъемников северного склона горы Айкуайвенчорр.

Комплекс «Аврора», который благодаря поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса компания «ФосАгро» намерена построить в равном софинансировании с областным бюджетом, будет способен принимать до 780 посетителей одновременно, а новая гостиница станет первым полноценным отелем SKI-INN/SKI-OUT в Хибинах. Здесь будет порядка 142 номеров — более 350 койко-мест, а площадь коммерческих помещений в нем составит более 600 квадратных метров. Работы по строительству аквакомплекса и отеля начнутся уже этим летом, а полное завершение проекта запланировано на 2025 год, — отмечает Ставенко.

Проект гостиничного комплекса «Аврора». Фото предоставлено пресс-службой ГК «Большой Вудъявр»

По словам представителей курорта, реализация проекта позитивно скажется и на городской инфраструктуре. В частности, будет произведена модернизация дорожной сети и появятся новые парковочные пространства.

— Разумеется, это не единственное, чем «Аврора» порадует кировчан. Ведь задумывая этот проект, мы ориентировались в том числе и на жителей города, сотрудников местной производственной площадки «ФосАгро» — комбината «Апатит» — и членов их семей. Мы надеемся, что аквакомплекс и новый отель позволят им по-новому взглянуть на отдых на малой родине, — подытожил Ставенко.