Шиффрин победила в слаломе на этапе Кубка мира в Италии

Американка Микаела Шиффрин стала победительницей этапа Кубка мира в Италии в слаломе. Второй стала Вероника Зузулова из Словакии, третьей – швейцарка Венди Хольденер. Россиянка Ксения Алопина не квалифицировалась во вторую попытку, другая наша соотечественница Екатерина Ткаченко не смогла завершить первую.
Сестриере (Италия)
Кубок мира
Женщины
Слалом
1. Шиффрин (США) – 1.37,80 (49,22 + 48,58)
2. Зузулова (Словакия) – 1.38,89 (49,34 + 49,55)
3. Хольденер (Швейцария) – 1.39,01 (49,74 + 49,27)
4. Хансдоттер (Швеция) – 1.39,09 (49,52 + 49,57)
5. Н. Лесет (Норвегия) – 1.39,53 (50,00 + 49,53)
6. Д. Гизин (Швейцария) – 1.39,63 (49,77 + 49,86)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/alpine_skiing/worldcup/2016-2017/events/1754_167_1/