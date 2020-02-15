Робинсон победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Словении
Спортсменка из Новой Зеландии Элис Робинсон победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту, который проходит в словенском Мариборе. По сумме двух попыток она показала лучшее время — 1 минута 54,32 секунды.
Вторая — словачка Петра Влгова (1.54,66). Третья — словенка Мета Хроват (1.55,91).
Россиянка Анастасия Силантьева не квалифицировалась во второй заезд.
Марибор (Словения)
Кубок мира
Женщины
Гигантский слалом
1. Элис Робинсон (Новая Зеландия) — 1.54,32 (57,70 + 56,62)
2. Петра Влгова (Словакия) — 1.54,66 (57,46 + 57,20)
3. Мета Хроват (Словения) — 1.55,91 (58,23 + 57,68)
3. Венди Хольденер (Швейцария) — 1.55,91 (58,32 + 57,59)
5. Марта Бассино (Италия) — 1.55,92 (58,35 + 57,57)
6. Матея Робник (Словения) — 1.55,97 (58,41 + 57,56)
Анастасия Силантьева не квалифицировалась.