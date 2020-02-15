Робинсон победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Словении

Спортсменка из Новой Зеландии Элис Робинсон победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту, который проходит в словенском Мариборе. По сумме двух попыток она показала лучшее время — 1 минута 54,32 секунды.

Вторая — словачка Петра Влгова (1.54,66). Третья — словенка Мета Хроват (1.55,91).

Россиянка Анастасия Силантьева не квалифицировалась во второй заезд.

Марибор (Словения)

Кубок мира

Женщины

Гигантский слалом

1. Элис Робинсон (Новая Зеландия) — 1.54,32 (57,70 + 56,62)

2. Петра Влгова (Словакия) — 1.54,66 (57,46 + 57,20)

3. Мета Хроват (Словения) — 1.55,91 (58,23 + 57,68)

3. Венди Хольденер (Швейцария) — 1.55,91 (58,32 + 57,59)

5. Марта Бассино (Италия) — 1.55,92 (58,35 + 57,57)

6. Матея Робник (Словения) — 1.55,97 (58,41 + 57,56)

Анастасия Силантьева не квалифицировалась.