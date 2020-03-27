Курорт «Красная Поляна» приостанавливает работу до 1 июня

Курорт «Красная Поляна» объявил о приостановке своей деятельности с 28 марта по 1 июня. Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса.

Сообщается, что гости курорта смогут остаться на забронированный ранее период без возможности продления срока размещения. Те, кто забронировал проживание с 28 марта по 1 июня 2020 г., смогут перенести бронирование на любую дату в течение года с сохранением условий бронирования и стоимости проживания.

С 28 марта на курорте прекращают работу горнолыжные трассы, служба инструкторов, пункты проката и ски-сервисы, все обслуживающие и развлекательные сервисы и услуги для гостей.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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