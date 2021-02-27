На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Валь-ди-Фацца (Италия) скоростной спуск у женщин выиграла швейцарка Лара Гут.

Второй стала еще одна представительница Швейцарии Коринн Зутер. На третьем месте немка Кира Вайдле. Российская спортсменка Юлия Плешкова стала 29-й.

Валь-ди-Фацца (Италия)

Кубок мира

Женщины

Скоростной спуск

1. Лара Гут (Швейцария) — 1.25,53

2. Коринн Зутер (Швейцария) — 1.25,85

3. Кира Вайдле (Германия) — 1.26,21

4. Рамона Зибенхофер (Австрия) — 1.26,29

5. Лаура Пировано (Италия) — 1.26,32

5. Кайса Ли (Норвегия) — 1.26,32

29. Юлия Плешкова (Россия) — 1.28,44