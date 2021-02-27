Гут выиграла скоростной спуск в Валь-ди-Фацца, Плешкова — 29-я
15:49
На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Валь-ди-Фацца (Италия) скоростной спуск у женщин выиграла швейцарка Лара Гут.
Второй стала еще одна представительница Швейцарии Коринн Зутер. На третьем месте немка Кира Вайдле. Российская спортсменка Юлия Плешкова стала 29-й.
Валь-ди-Фацца (Италия)
Кубок мира
Женщины
Скоростной спуск
1. Лара Гут (Швейцария) — 1.25,53
2. Коринн Зутер (Швейцария) — 1.25,85
3. Кира Вайдле (Германия) — 1.26,21
4. Рамона Зибенхофер (Австрия) — 1.26,29
5. Лаура Пировано (Италия) — 1.26,32
5. Кайса Ли (Норвегия) — 1.26,32
29. Юлия Плешкова (Россия) — 1.28,44
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