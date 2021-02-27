Зубчич победил в гигантском слаломе на этапе в Банско, Кузнецов 29-й

Хорват Филип Зубчич выиграл состязания в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в болгарском Банско. Россиянин Иван Кузнецов занял 29-е место.

Банско (Болгария)

Кубок мира

Мужчины

Гигантский слалом

1. Филип Зубчич (Хорватия) — 2.20,62 (1.08,48 + 1.12,14)

2. Матье Фэвр (Франция) — 2.21,02 (1.08,37 + 1.12,65)

3. Штефан Бреннштайнер (Австрия) — 2.21,55 (1.09,17 + 1.12,38)

4. Алексис Пентюро (Франция) — 2.21,68 (1.08,60 + 1.13,08)

5. Марко Одерматт (Швейцария) — 2.22,14 (1.09,46 + 1.12,68)

6. Мануэль Феллер (Австрия) — 2.22,25 (1.09,82 + 1.12,43)...

29. Иван Кузнецов (Россия) — 2.24,34 (1.12,09 + 1.12,25)