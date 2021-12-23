На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Мадонне-ди-Кампильо (Италия) завершился мужской слалом.

Победу одержал норвежец Себастьян Фосс Сулевог. На второй позиции француз Алексис Пентюро. Третьим стал швед Кристоффер Якобсен.

Российский горнолыжник Александр Хорошилов занял 23-е место.

Мадонна-ди-Кампильо (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Слалом

1. Себастьян Фосс Сулевог (Норвегия) — 1.34,59 (46,26 + 48,33)

2. Алексис Пентюро (Франция) — 1.34,69 (46,53 + 48,16)

3. Кристоффер Якобсен (Швеция) — 1.34,70 (46.43 + 48,27)

4. Алекс Винатцер (Италия) — 1.34,85 (46,65 + 48,20)

5. Тимон Хеуган (Норвегия) — 1.35,44 (47,25 + 48,19)

6. Лоик Мейяр (Швейцария) — 1.35,53 (47,88 + 47,65)

23. Александр Хорошилов (Россия) — 1.36,51 (47,71 + 48,80)