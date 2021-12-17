Норвежец Килде победил в супергиганте на этапе Кубка мира в Италии, россиянин Трихичев занял 52-е место

Норвежский лыжник Александр Килде одержал победу на этапе Кубка мира в Валь-Гардене (Италия) в супергиганте.

Второе место по итогам соревнований занял австриец Маттиас Майер, на третьей строчке — его соотечественник Винсент Крихмайр.

Россиянин Павел Трихичев занял 52-е место, он уступил времени победителя 3,32 секунды.

Горные лыжи

Валь-Гардена (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Супергигант

1. Александр Килде (Норвегия) — 1.25,91

2. Маттиас Майер (Австрия) — 1.26,13

3. Винсент Крихмайр (Австрия) — 1.26,18

4. Беат Фойц (Швейцария) — 1.26,48

5. Штефан Рожентин (Швейцария) — 1.26,65

6. Доминик Парис (Италия) — 1.26,71

52. Павел Трихичев (Россия) — 1.29,23