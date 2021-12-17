Норвежец Килде победил в супергиганте на этапе Кубка мира в Италии, россиянин Трихичев занял 52-е место
15:48
Норвежский лыжник Александр Килде одержал победу на этапе Кубка мира в Валь-Гардене (Италия) в супергиганте.
Второе место по итогам соревнований занял австриец Маттиас Майер, на третьей строчке — его соотечественник Винсент Крихмайр.
Россиянин Павел Трихичев занял 52-е место, он уступил времени победителя 3,32 секунды.
Горные лыжи
Валь-Гардена (Италия)
Кубок мира
Мужчины
Супергигант
1. Александр Килде (Норвегия) — 1.25,91
2. Маттиас Майер (Австрия) — 1.26,13
3. Винсент Крихмайр (Австрия) — 1.26,18
4. Беат Фойц (Швейцария) — 1.26,48
5. Штефан Рожентин (Швейцария) — 1.26,65
6. Доминик Парис (Италия) — 1.26,71
52. Павел Трихичев (Россия) — 1.29,23
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