Хорошилов занял 19-е место на этапе Кубка мира по горнолыжнмоу спорту в Швейцарии

В Швейцарии прошел этап Кубка мира по горнолыжному спорту. Россиянин Александр Хорошилов занял 19-е место в слаломе. Горные лыжи Венген (Швейцария) Кубок мира Мужчины Слалом 1. Лукас Бротен (Норвегия) — 1.41,48 (53,31 + 48,17) 2. Даниэль Юле (Швейцария) — 1.41,70 (52,15 + 49,55) 3. Джулиано Раццоли (Италия) — 1.41,77 (52,28 + 49,49) 4. Фабио Гстрайн (Австрия) — 1.41,80 (52,66 + 49,14) 5. Мануэль Феллер (Австрия) — 1.41,87 (51,38 + 50.49) 6. Себастьян Фосс Сулевог (Норвегия) — 1.41,88 (51,85 + 50,03) 19. Александр Хорошилов (Россия) — 1.43,21 (53,24 + 49,97) Кубок мира Женщины Супергигант 1. Федерика Бриньоне (Италия) — 1.10,84 2. Коринн Зутер (Швейцария) — 1.10,88 3. Ариане Редлер (Австрия) — 1.11,01 4. Марта Бассино (Италия) — 1.11,27 5. Лора Гоше (Франция) — 1.11,35 5. Тесса Ворле (Франция) — 1.11,35 32. Юлия Плешкова (Россия) — 1.12,69