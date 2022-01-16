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Сегодня, 17:10

Хорошилов занял 19-е место на этапе Кубка мира по горнолыжнмоу спорту в Швейцарии

Иван Шитик
Корреспондент

В Швейцарии прошел этап Кубка мира по горнолыжному спорту. Россиянин Александр Хорошилов занял 19-е место в слаломе.

Горные лыжи

Венген (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Слалом

1. Лукас Бротен (Норвегия) — 1.41,48 (53,31 + 48,17)

2. Даниэль Юле (Швейцария) — 1.41,70 (52,15 + 49,55)

3. Джулиано Раццоли (Италия) — 1.41,77 (52,28 + 49,49)

4. Фабио Гстрайн (Австрия) — 1.41,80 (52,66 + 49,14)

5. Мануэль Феллер (Австрия) — 1.41,87 (51,38 + 50.49)

6. Себастьян Фосс Сулевог (Норвегия) — 1.41,88 (51,85 + 50,03)

19. Александр Хорошилов (Россия) — 1.43,21 (53,24 + 49,97)

Кубок мира

Женщины

Супергигант

1. Федерика Бриньоне (Италия) — 1.10,84

2. Коринн Зутер (Швейцария) — 1.10,88

3. Ариане Редлер (Австрия) — 1.11,01

4. Марта Бассино (Италия) — 1.11,27

5. Лора Гоше (Франция) — 1.11,35

5. Тесса Ворле (Франция) — 1.11,35

32. Юлия Плешкова (Россия) — 1.12,69

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