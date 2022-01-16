Хорошилов занял 19-е место на этапе Кубка мира по горнолыжнмоу спорту в Швейцарии
В Швейцарии прошел этап Кубка мира по горнолыжному спорту. Россиянин Александр Хорошилов занял 19-е место в слаломе.
Горные лыжи
Венген (Швейцария)
Кубок мира
Мужчины
Слалом
1. Лукас Бротен (Норвегия) — 1.41,48 (53,31 + 48,17)
2. Даниэль Юле (Швейцария) — 1.41,70 (52,15 + 49,55)
3. Джулиано Раццоли (Италия) — 1.41,77 (52,28 + 49,49)
4. Фабио Гстрайн (Австрия) — 1.41,80 (52,66 + 49,14)
5. Мануэль Феллер (Австрия) — 1.41,87 (51,38 + 50.49)
6. Себастьян Фосс Сулевог (Норвегия) — 1.41,88 (51,85 + 50,03)
19. Александр Хорошилов (Россия) — 1.43,21 (53,24 + 49,97)
Кубок мира
Женщины
Супергигант
1. Федерика Бриньоне (Италия) — 1.10,84
2. Коринн Зутер (Швейцария) — 1.10,88
3. Ариане Редлер (Австрия) — 1.11,01
4. Марта Бассино (Италия) — 1.11,27
5. Лора Гоше (Франция) — 1.11,35
5. Тесса Ворле (Франция) — 1.11,35
32. Юлия Плешкова (Россия) — 1.12,69