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Двукратный олимпийский чемпион Хиршер завершил карьеру в 30 лет

23:06
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Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер объявил о завершении карьеры. 30-летний спортсмен является двукратным олимпийским чемпионом в Пхенчхане в комбинации и в гигантском слаломе. На протяжение восьми лет он неизменно побеждал в общем зачете Кубка мира.

— Сегодня я завершаю свою спортивную карьеру, — цитирует France-Presse Хиршера. — Я принял это решение около двух недель назад. Горные лыжи — это вся моя жизнь, которая остановится со дня на день.

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