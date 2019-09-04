Двукратный олимпийский чемпион Хиршер завершил карьеру в 30 лет

Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер объявил о завершении карьеры. 30-летний спортсмен является двукратным олимпийским чемпионом в Пхенчхане в комбинации и в гигантском слаломе. На протяжение восьми лет он неизменно побеждал в общем зачете Кубка мира.

— Сегодня я завершаю свою спортивную карьеру, — цитирует France-Presse Хиршера. — Я принял это решение около двух недель назад. Горные лыжи — это вся моя жизнь, которая остановится со дня на день.