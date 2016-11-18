Гоги Когуашвили: "Бароев никогда не принимал ничего запрещенного"

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили уверен, что Хасан Бароев никогда не принимал запрещенных препаратов. Напомним, спортсмен был лишен серебряной медали Олимпиады-2008 в весовой категории до 120 кг.

– Произошла какая-то ошибка. Я верю, что Хасан Бароев никогда не применял ничего запрещенного, говорю вам ответственно как главный тренер сборной России, – цитирует "Р-Спорт" Когуашвили. – И все мы это хорошо знаем. Хасан – очень порядочный и ответственный человек, он лидер нашей команды, пример для всех, и он бы никогда себе ничего подобного не позволил.

Я считаю, что это продолжение той развернутой кампании, которая шла в этом году перед подготовкой наших ребят к Олимпийским играм (2016 года в Рио-де-Жанейро). Нас хотели оклеветать, у нас хотели что-то найти, у нас постоянно брали пробы и выдергивали из процесса подготовки. Нашу сборную хотели просто уничтожить, но не получилось. Наша страна сильная и сможет постоять за тех ребят, которые являются ее гордостью.