Максим Агапитов: "ФТАР отклонил иск на решение IWF из-за неактуальности"

Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов сообщил, что иск к Международной федерации тяжелой атлетики в Спортивный арбитражный суд в Лозанне был отозван из-за его неактуальности. IWF 29 июля приняла решение отстранить россиян от участия в Олимпиаде-2016 из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил. В августе IWF объявила, что после окончания Олимпиады-2016 ФТАР и федерации Белоруссии и Казахстана будут дисквалифицированы на год, поскольку имели три и более положительных допинг-пробы после перепроверки проб с Олимпиады-2008 и 2012.

- Решение об отзыве иска принял исполком ФТАР. Иск был подан из-за опасения отстранения от участия в Олимпийских играх, сегодня он уже неактуален, - цитирует ТАСС Агапитова. - Поэтому не было причин его не отзывать. К тому же решение было сделано предыдущим президентом Сергеем Сырцовым, думаю, оно было неудачным.