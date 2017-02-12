Каширина вошла в состав сборной России на чемпионат Европы

Определен состав женской сборной России на чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который состоится в апреле в Хорватии. Об этом сообщил главный тренер женской команды Николай Колесников.

- Приглашены на сбор и включены в состав: Кристина Новицкая, Ольга Голованова, Ирина Баймулкина, Наталья Хлесткина, Анастасия Иванова, Анастасия Романова, Мария Вострикова, Татьяна Алеева, Татьяна Каширина и Тима Туриева, - цитирует ТАСС Колесникова. - Сборы намечены на 20 февраля в городе Сочи, потом в середине марта мы переезжаем в Рузу и оттуда уже будем выезжать на чемпионат Европы.