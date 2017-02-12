16:07 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Каширина вошла в состав сборной России на чемпионат Европы

0
0
0

Определен состав женской сборной России на чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который состоится в апреле в Хорватии. Об этом сообщил главный тренер женской команды Николай Колесников.

- Приглашены на сбор и включены в состав: Кристина Новицкая, Ольга Голованова, Ирина Баймулкина, Наталья Хлесткина, Анастасия Иванова, Анастасия Романова, Мария Вострикова, Татьяна Алеева, Татьяна Каширина и Тима Туриева, - цитирует ТАСС Колесникова. - Сборы намечены на 20 февраля в городе Сочи, потом в середине марта мы переезжаем в Рузу и оттуда уже будем выезжать на чемпионат Европы.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4016618

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ