Сборная Турции потерпела первое поражение, уступив Бразилии

Женская сборная Турции проиграла Бразилии в матче предварительного раунда Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 1:3 (17:25, 19:25, 25:23, 21:25). Для европейской команды это поражение стало первым в турнире.

Лидерство в общем заете удерживает Голландия, которая ранее обыграла Бельгию (3:2). В ее активе 11 очков. Второе место занимает команда США (10), тройку лучших замыкает Бразилия (9). Россия располагается на четвертой строчке (9).

Волейбол

Лига наций

Женщины

Предварительный раунд

Италия – Россия – 0:3 (24:26, 12:25, 23:25)

Бельгия – Голландия – 2:3 (25:21, 19:25, 25:23, 29:31, 10:15)

Таиланд – Сербия – 1:3 (18:25, 23:25, 25:19, 19:25)

Корея – Германия – 3:1 (23:25, 26:24, 25:16, 25:16)

Япония – США – 0:3 (20:25, 16:25, 23:25)

Аргентина – Доминиканская Республика – 0:3 (24:26, 24:26, 19:25)

Китай – Польша – 2:3 (25:18, 17:25, 18:25, 25:22, 12:15)

Турция – Бразилия – 1:3 (17:25, 19:25, 25:23, 21:25)