Илья Власов: "Хейтеры, которые поливают команду грязью, захлебнитесь"

Блокирующий сборной России Илья Власов после трех матчей предварительного раунда Лиги Наций ответил критикам и поблагодарил болельщиков в своем Инстаграме. Команда Сергея Шляпникова пока одержала две победы и одно поражение на турнире.
– Закончился первый игровой уик-энд в Польше: две победы и одно поражение. Завтра вылетаем в Болгарию. Многие хейтеры, которые ни разу не стояли на площадке и поливают нашу команду грязью, – захлебнитесь. Помните: когда кидаешь грязь в кого-то, она может не долететь, а руки останутся грязными! Команда у нас новая, и многие игроки не могут принять участие из-за травм, но в скором времени все восстановятся, мы сыграемся и покажем отличный волейбол! А преданным болельщикам, которые всегда вместе с нами, огромное спасибо, это многое для нас значит! – написал Власов.
lev48
Зря ,это Власов говорит,к тому же,очевидную неправду.В нынешнем составе кроме Михайлова,Вольвича,Бутько и Волкова,которых в составе пока нет,все остальные игроки,включая Мусэрского,не игравшего 2 года за сборную,так или иначе уже выступали за сорную и ничего хорошего не показали на ОИ16 в Бразилии,проиграв в важном матче аргентинцам,в Мировой Лиге тоже фиаско.Лишь один плюс,стали Чемпионами Европы,где не было бразильцев,американцев,канадцев,иранцев.Признать надо честно,что уровень игры сборной России деградирует так же,как и другие виды спорта,и не только командные.Здесь очевидная и закономерная причина налицо---полное отсутствие развития детско-юношеского спорта.Нынешняя Россия---явно не СССР.
15:46
rusfed 2.0
А по сути обращения: человек, имя которому пока еще Ноль, желает кому-то захлебнуться.
14:40
rusfed 2.0
Ну какой же он Сергей? Позорище, а не газета
14:38
igorx70
Ой.Кто-то еще помнит о виде спорта волейбол?Судя по тому что я тут первый пишу,таких мало.Радоваться надо что хоть грязью кто-то кинул.Значит игру посмотрел.
14:35