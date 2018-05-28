Илья Власов: "Хейтеры, которые поливают команду грязью, захлебнитесь"

Блокирующий сборной России Илья Власов после трех матчей предварительного раунда Лиги Наций ответил критикам и поблагодарил болельщиков в своем Инстаграме. Команда Сергея Шляпникова пока одержала две победы и одно поражение на турнире.

– Закончился первый игровой уик-энд в Польше: две победы и одно поражение. Завтра вылетаем в Болгарию. Многие хейтеры, которые ни разу не стояли на площадке и поливают нашу команду грязью, – захлебнитесь. Помните: когда кидаешь грязь в кого-то, она может не долететь, а руки останутся грязными! Команда у нас новая, и многие игроки не могут принять участие из-за травм, но в скором времени все восстановятся, мы сыграемся и покажем отличный волейбол! А преданным болельщикам, которые всегда вместе с нами, огромное спасибо, это многое для нас значит! – написал Власов.