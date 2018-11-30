Светлана Хоркина: "Универсиада в Красноярске даст новый виток позитива в мировом спорте"

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастие и общественный деятель Светлана Хоркина​ заявила, что XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске придаст новый импульс мировому спорту, сообщает ТАСС. Россиянка является послом Универсиады в Красноярске.

Первая в российской истории зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года.

– Мы отлично научились и умеем проводить международные соревнования любых уровней, об этом говорит успешное проведение летней Универсиады в Казани, чемпионатов мира по легкой атлетике, по водным видам спорта, чемпионата мира по футболу и мирового первенства по хоккею, – приводит слова Хоркиной ТАСС. – У нас все отлажено, от соревнований к соревнованиям получается все лучше. Конечно, бывают некоторые шероховатости, но мы это учитываем, самое главное, чтобы все было удобно для спортсменов и тренеров, которые являются главными действующими лицами. Я побывала на многих объектах в Красноярске и могу сказать, что они расположены очень компактно, будет удобно всем.

До Универсиады осталось менее ста дней, финишная прямая, это самый сложный отрезок перед стартом. Практически все готово, идут тестовые соревнования, это очень важно, нужно убрать все оставшиеся шероховатости, чтобы спортсмены смогли показать все свое мастерство и талант. Очень хочется, чтобы Универсиада дала новый виток позитива в мировом спорте.