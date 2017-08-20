Сборная России занимает пятое место после первого дня Универсиады-2017

Сборная России завоевала семь медалей в первый соревновательный день Универсиады-2017 в Тайбэе. В активе российских спортсменов одна золотая, одна серебряная и пять бронзовых медалей.

Первая медаль команды, завоеванная 20 августа, была золотой - Роман Измайлов и Никита Шлейхер заняли первое место в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки. В шаге от первого места остановилась женская команда по плаванию в составе Марии Каменевой, Полины Лапшиной, Анастасии Гуженковой и Арины Опенышевой в эстафете 4х100 м кролем.

Бронзовые награды в медальный зачет сборной России принесли мужская эстафетная команда в составе Михаила Вековищева, Андрея Арбузова, Сергея Фесикова и Никиты Королева (4x100 м кролем), дзюдоисты Александра Бабинцева (в весовой категории до 78 кг), Нияз Билалов (до 100 кг) и Антон Брачев (свыше 100 кг). Также бронзовым призером соревнований в Тайбэе в командном первенстве стала мужская сборная России по спортивной гимнастике (Владислав Поляшов, Алексей Ростов, Даниил Казачков, Илья Кибартас и Кирилл Прокопьев).

Первое место в медальном зачете после первого соревновательного дня занимает сборная КНДР (3 золота и 2 серебра). На второй позиции располагается Япония (3, 1, 1), тройку лучших замыкает Корея (2, 2, 2).

Напомним, Универсиада-2017 завершится 30 августа.