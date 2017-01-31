Россияне завоевали восемь медалей во второй день Универсиады

Россиян во второй день Универсиады, которая проходит в Алма-Ате, завоевали четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль. Всего сегодня было разыграно девять комплектов наград из одиннадцати запланированных.

Соревнования по горнолыжному спорту и лыжному двоеборью были перенесены из-за плохих погодных условий.

Обладателями золотых медалей стали лыжники Анна Нечаевская и Дмитрий Ростовцев, конькобежка Александра Качуркина и сноубордист Богдан Богданов.

Команда России является лидером в общем зачете, имея в своем активе 17 наград. Универсиада завершится 8 февраля.