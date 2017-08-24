Россияне завоевали четыре золота и остались четвертыми в медальном зачете Универсиады

Российские спортсмены в пятый день Универсиады-2017 завоевали 15 медалей - 4 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых. Золото на счету команды шпажистов (Дмитрий Гусев, Алан Фардзинов, Сергей Бида и Георгий Бруев), тхэквондиста Рафаэля Аюкаева, штангиста Егора Климонова и прыгуна в воду Ильи Захарова.

В медальном зачете Россия идет четвертой. На счету команды 12 золотых, 17 серебряных и 25 бронзовых наград. Выше россиян распологаются Корея (23+14+19), Япония (18+11+19) и Тайвань (13+16+8).