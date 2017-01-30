14:50 | УНИВЕРСИАДА

Россия лидирует в медальном зачете Универсиады после первого дня

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Сборная России занимает первое место в медальном зачете Универсиады-2017 после первого соревновательного дня. На соревнованиях в Алма-Ате россияне завоевали четыре золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали.

Первое золото Универсиады завоевала горнолыжница Елена Яковишина, победившая в супергиганте. Также золото выиграли Лилия Васильева (лыжи, индивидуальная гонка), Валерий Гонтарь (лыжи, индивидуальная гонка), Богдан Богданов (сноуборд, параллельный гигантский слалом).

Серебро взяли лыжники Анна Нечаевская и Дмитрий Ростовцев, горнолыжник Евгений Пясик, сноубордист Владислав Шкурихин. Бронза – у горнолыжника Семена Ефимова.

Вторыми в медальном зачете идут спортсмены Украины, на счету которых два золота и бронза.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Andrei iz Rossia

На втором месте идут китайцы,а не украина.Переможные идут на шестом месте.

18:21

vitvk

Spetrov! Макларен не вкурил,что дал России самый сильный допинг. История показывает,что чем нам хуже,тем мы крепче. Теперь любой наш спортсмен будет с удвоенной энергией за подиум биться.

17:05

spetrov

Что скажет Степанова? Нам чрезвычайно важно знать мнение реально уличенного допингера.

15:03

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