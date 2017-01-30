Россия лидирует в медальном зачете Универсиады после первого дня

Сборная России занимает первое место в медальном зачете Универсиады-2017 после первого соревновательного дня. На соревнованиях в Алма-Ате россияне завоевали четыре золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали.
Первое золото Универсиады завоевала горнолыжница Елена Яковишина, победившая в супергиганте. Также золото выиграли Лилия Васильева (лыжи, индивидуальная гонка), Валерий Гонтарь (лыжи, индивидуальная гонка), Богдан Богданов (сноуборд, параллельный гигантский слалом).
Серебро взяли лыжники Анна Нечаевская и Дмитрий Ростовцев, горнолыжник Евгений Пясик, сноубордист Владислав Шкурихин. Бронза – у горнолыжника Семена Ефимова.
Вторыми в медальном зачете идут спортсмены Украины, на счету которых два золота и бронза.
Andrei iz Rossia
На втором месте идут китайцы,а не украина.Переможные идут на шестом месте.
18:21
vitvk
Spetrov! Макларен не вкурил,что дал России самый сильный допинг. История показывает,что чем нам хуже,тем мы крепче. Теперь любой наш спортсмен будет с удвоенной энергией за подиум биться.
17:05
spetrov
Что скажет Степанова? Нам чрезвычайно важно знать мнение реально уличенного допингера.
15:03