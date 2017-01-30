Россия лидирует в медальном зачете Универсиады после первого дня

Сборная России занимает первое место в медальном зачете Универсиады-2017 после первого соревновательного дня. На соревнованиях в Алма-Ате россияне завоевали четыре золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали.

Первое золото Универсиады завоевала горнолыжница Елена Яковишина, победившая в супергиганте. Также золото выиграли Лилия Васильева (лыжи, индивидуальная гонка), Валерий Гонтарь (лыжи, индивидуальная гонка), Богдан Богданов (сноуборд, параллельный гигантский слалом).

Серебро взяли лыжники Анна Нечаевская и Дмитрий Ростовцев, горнолыжник Евгений Пясик, сноубордист Владислав Шкурихин. Бронза – у горнолыжника Семена Ефимова.

Вторыми в медальном зачете идут спортсмены Украины, на счету которых два золота и бронза.