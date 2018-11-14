Глацких выведена из списка факелоносцев Универсиады

Временно отстраненная от должности директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких не будет участвовать в эстафете огня Универсиады-2019. Ранее она находилась в списке факелоносцев.

- Ольга Глацких не участвует в эстафете огня в Екатеринбурге, ее нет в списке, - цитирует ТАСС представителя информационного отдела департамента эстафеты огня Универсиады-2019.

Ранее в Youtube был опубликован сюжет о встрече Глацких с молодежью Кировграда, на котором чиновница говорит, что государство молодым людям "в принципе ничего не должно, а должны родители", поскольку оно "не просило родителей рожать". После этого она была отстранена от должности.

Глацких - олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2004 года. тап эстафеты огня Универсиады пройдет в Екатеринбурге 17 ноября.