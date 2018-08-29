Звонарева и Бачински пробились во второй раунд парного турнира US Open

Российская теннисистка Вера Звонарева в дуэте со швейцаркой Тимеей Бачински прошла во второй раунд женского парного турнира US Open. В первом раунде они обыграли румынку Ирину Марию Бару и француженку Ализе Корне (1:6, 6:4, 6:4).

В следующем раунде победительницам предстоит матч с лучшими в дуэли Мию Като/Макото Ниномия (Япония) - Наоми Броади/Дэниэлл Коллинз (Великобритания/США)

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Тимеа Бачински/Вера ЗВОНАРЕВА (Швейцария/Россия) - Ирина Мария Бара/Ализе Корне (Румыния/Франция) - 1:6, 6:4, 6:4