15:20 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Возняцки вышла во второй круг Roland Garros, Вихлянцева - нет

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11-я "сеяная" на Roland Garros Каролин Возняцки вышла во второй круг турнира, одолев Джейми Фурлис из Австралии. Россиянка Наталья Вихлянцева не смогла пробиться с следующий раунд, уступив Юханне Ларссон.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 32 017 500 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Возняцки (Дания, 11) - Фурлис (Австралия, WC) - 6:4, 3:6, 6:2

Ларссон (Швеция) - ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - 6:4, 6:4

Беллис (США) - Лемуан (Голландия, Q) - 6:3, 3:6, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2017/11/

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