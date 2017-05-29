Возняцки вышла во второй круг Roland Garros, Вихлянцева - нет

11-я "сеяная" на Roland Garros Каролин Возняцки вышла во второй круг турнира, одолев Джейми Фурлис из Австралии. Россиянка Наталья Вихлянцева не смогла пробиться с следующий раунд, уступив Юханне Ларссон.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Возняцки (Дания, 11) - Фурлис (Австралия, WC) - 6:4, 3:6, 6:2

Ларссон (Швеция) - ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - 6:4, 6:4

Беллис (США) - Лемуан (Голландия, Q) - 6:3, 3:6, 6:1