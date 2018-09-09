"Вор, лжец, сексизм". В сеть попало видео со скандальным поведением Уильямс в финале US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс устроила скандал во время финала US Open против японки Наоми Осаки (2:6, 4:6). 36-летняя спортсменка обвинила судью на вышке Карлоса Рамоса в воровсте и лжи. После того, как арбитр снял с 23-кратной победительницы турниров "Большого шлема" гейм, она вызвала на корт главного рефери турнира и начала обсуждать тему сексизма.

- Ты атаковал меня как личность, и ты должен извиниться передо мной. Ты лжец. До конца своей жизни ты не будешь судить мои матчи. Извинись. Ты украл у меня очко, ты еще и вор, - сказала Уильямс Рамосу по время поединка с Осакой.

На послематчевой пресс-конференции 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" так прокомментировала свое поведение: "Здесь я борюсь за права женщин и за равенство женщин и мужчин во всех сферах. Если я говорю, что он вор, а он снимает с меня гейм - я считаю это проявлением сексизма. Он никогда не снимал гейм с мужчин, когда ему говорили то же самое. Это не укладывается у меня в голове. Но я буду продолжать бороться за права женщин".

Как Серена Уильямс скандалила в финале US Open