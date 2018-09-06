Владимир Камельзон: "Шарапова показала достойный результат на US Open"

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон считает, что Мария Шарапова​ показала достойный результат на US Open. Россиянка проиграла в двух сетах испанке Карле Суарес Наварро в четвертом круге.

– Шарапова – звезда мирового тенниса, на все ее матчи собираются полные трибуны, – цитируют "Известия" Камельзона. – Определение игрока мирового тура – это количество зрителей на его матчах. Тут можно провести параллель с театром – на великого актера всегда пойдут люди. Думаю, она до сих пор на плаву. Она показала достойный результат на US Open. Да, проиграла Суарес-Наварро, но испанка – неудобная соперница для Марии. Она умеет разводить, часто загоняла Марию в оборону, постоянно продавливала удар Шараповой с левой и справедливо вышла дальше. Это болезненное поражение, но я уверен, россиянка продолжит играть на высоком уровне и будет готовиться к Australian Open – 2019.