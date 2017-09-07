Владимир Камельзон: "Не ожидал, что Рублев так легко проиграет Надалю"

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отметил, что Андрей Рублев выходом в четвертьфинал US Open привлек внимание всего мирового тенниса. По его словам, проигрыш Рафаэлю Надалю в этом поединке поможет россиянину, который взял всего пять геймов в трех сетах, понять, над чем нужно работать.

- Здорово, что он привлек внимание всего мирового тенниса, при этом вышел он на эту арену заслуженно, - приводит ТАСС слова Камельзона. - В этом году он прибавил в игре и поднял рейтинг, прибавил за счет скорости. Ожидал, что матч будет в другом русле, не ожидал, что Рублев так легко проиграет, хотя и не ждал никто, что Надаля Андрей обыграет.

Рублев еще слишком "зеленый", чтобы создать серьезное сопротивление лучшему игроку мира. Для него это матч, который поможет понять, над чем ему еще надо работать, а работать ему еще много.