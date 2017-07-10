Винус Уильямс сыграет с Остапенко в 1/4 финала Уимблдона

Американка Винус Уильямс обыграла хорватку Ану Конюх в матче 1/8 финала Уимблдона со счетом 6:3, 6:2. В четвертьфинале Уильямс встретится с Еленой Остапенко из Латвии.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Уильямс В. (США, 10) – Конюх (Хорватия, 27) – 6:3, 6:2
lavric999
Интересно будет посмотреть, после того, как латышка, уверовала, что она будущее тенниса, и негрит.нку пора бы на вынос!))
16:47
Florida9
Надеюсь идиоты с евроспорта этот матч Остапенко покажут
16:39
rusfed 2.0
Ну наконец-то вынесут пенсионершу
16:33