16:20 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Винус Уильямс сыграет с Остапенко в 1/4 финала Уимблдона

3

Американка Винус Уильямс обыграла хорватку Ану Конюх в матче 1/8 финала Уимблдона со счетом 6:3, 6:2. В четвертьфинале Уильямс встретится с Еленой Остапенко из Латвии.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Уильямс В. (США, 10) – Конюх (Хорватия, 27) – 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2017/11/

3
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

lavric999

Интересно будет посмотреть, после того, как латышка, уверовала, что она будущее тенниса, и негрит.нку пора бы на вынос!))

16:47

Florida9

Надеюсь идиоты с евроспорта этот матч Остапенко покажут

16:39

rusfed 2.0

Ну наконец-то вынесут пенсионершу

16:33