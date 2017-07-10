Винус Уильямс сыграет с Остапенко в 1/4 финала Уимблдона

Американка Винус Уильямс обыграла хорватку Ану Конюх в матче 1/8 финала Уимблдона со счетом 6:3, 6:2. В четвертьфинале Уильямс встретится с Еленой Остапенко из Латвии.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Уильямс В. (США, 10) – Конюх (Хорватия, 27) – 6:3, 6:2