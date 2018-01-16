Вихлянцева не смогла выйти во второй круг Australian Open

Россиянка Наталья Вихлянцева проиграла украинке Лесе Цуренко в матче первого круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час и 50 минут, завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу украинской теннисистки.
Во втором круге Цуренко встретится с победительницей матча между чешкой Кристиной Плишковой и представительницей Польши Англешкой Радванска.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Цуренко (Украина) - ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - 3:6, 6:3, 6:4
Осака Н. (Япония) - Кучова К. (Словакия) - 7:5, 6:2
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Bache Gabrielsen
А, нам тут про великую теннисную державу Украину пытаются поведать ? Бу-га-га.
12:40
rusfed 2.0
Конечно. Спонсоры, контракты и прочее. Кубок Дэвиса еще более или менее популярен, а Кубок Федераций сильнейшие спортсменки (независимо от паспортов) игнорируют регулярно
11:38
Soulles
Ху из Англешка ?
11:37
Ник Украина
rusfed 2.0 Зачем тогда Кубки Дэвиса,федерации ? Тоже деньги?
11:30
rusfed 2.0
Мало нам было своих ватников - иностранцы подтянулись. Псевдопатриоты, расслабьтесь, теннисистам ваши флаги вообще по барабану - они тупо зарабатывают свои мильёны
11:18
Ник Украина
Так и надо! Это месть за Павлюченкова-Козлова. Причем Павлюча играет дальше с Бондаренко. И проиграет.
11:11