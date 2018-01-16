Вихлянцева не смогла выйти во второй круг Australian Open

Россиянка Наталья Вихлянцева проиграла украинке Лесе Цуренко в матче первого круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час и 50 минут, завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу украинской теннисистки.

Во втором круге Цуренко встретится с победительницей матча между чешкой Кристиной Плишковой и представительницей Польши Англешкой Радванска.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Цуренко (Украина) - ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - 3:6, 6:3, 6:4

Осака Н. (Япония) - Кучова К. (Словакия) - 7:5, 6:2