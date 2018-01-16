11:08 | Теннис — "Большой шлем"

Вихлянцева не смогла выйти во второй круг Australian Open

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Россиянка Наталья Вихлянцева проиграла украинке Лесе Цуренко в матче первого круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час и 50 минут, завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу украинской теннисистки.

Во втором круге Цуренко встретится с победительницей матча между чешкой Кристиной Плишковой и представительницей Польши Англешкой Радванска.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Цуренко (Украина) - ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - 3:6, 6:3, 6:4

Осака Н. (Япония) - Кучова К. (Словакия) - 7:5, 6:2

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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Bache Gabrielsen

А, нам тут про великую теннисную державу Украину пытаются поведать ? Бу-га-га.

12:40

rusfed 2.0

Конечно. Спонсоры, контракты и прочее. Кубок Дэвиса еще более или менее популярен, а Кубок Федераций сильнейшие спортсменки (независимо от паспортов) игнорируют регулярно

11:38

Soulles

Ху из Англешка ?

11:37

Ник Украина

rusfed 2.0 Зачем тогда Кубки Дэвиса,федерации ? Тоже деньги?

11:30

rusfed 2.0

Мало нам было своих ватников - иностранцы подтянулись. Псевдопатриоты, расслабьтесь, теннисистам ваши флаги вообще по барабану - они тупо зарабатывают свои мильёны

11:18

Ник Украина

Так и надо! Это месть за Павлюченкова-Козлова. Причем Павлюча играет дальше с Бондаренко. И проиграет.

11:11