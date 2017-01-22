10:40 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Вавринка обыграл Сеппи и вышел в четвертьфинал Australian Open

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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка в матче четвертого круга Australian Open одержал победу над итальянцем Андреасом Сеппи - 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Встреча продлилась 2 часа 47 минут. В следующей стадии турнира четвертый "сеяный" встретится с победителем пары Жо-Вилфрид Цонга - Дэниэл Эванс.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Вавринка (Швейцария, 4) - Сеппи (Италия) - 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 7:6 (7:4)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

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