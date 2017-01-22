Вавринка обыграл Сеппи и вышел в четвертьфинал Australian Open

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка в матче четвертого круга Australian Open одержал победу над итальянцем Андреасом Сеппи - 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Встреча продлилась 2 часа 47 минут. В следующей стадии турнира четвертый "сеяный" встретится с победителем пары Жо-Вилфрид Цонга - Дэниэл Эванс.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Вавринка (Швейцария, 4) - Сеппи (Италия) - 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 7:6 (7:4)