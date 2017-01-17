15:37 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Тренер Южного: "Михаилу стало плохо во время матча с Багдатисом на Australian Open"

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Тренер россиянина Михаила Южного Борис Собкин подчеркнул, что спортсмену стало плохо по ходу матча первого круга Australian Open с Маркосом Багдатисом. 34-летний теннисист отказался продолжать встречу при счете 3:6, 0:3.

- Сегодня были экстремальные погодные условия. Реально на корте температура была сначала 34 градуса, потом 35, - приводит "Р-Спорт" слова Собкина. - Но самое главное, что было очень душно. К вечеру погода начала меняться. Реально нечем было дышать, а все розыгрыши были очень долгие. Миша в какой-то момент начал задыхаться, в середине первого сета.

После одного розыгрыша ему стало плохо, вызвали врача. Ему дали таблеток, сет доиграл. Начал играть второй и почувствовал, что ему плохо. Дыхания не хватало. К вечеру погода поменялась. Грустно, не повезло. Миша уже через два часа после матча отошел под кондиционером.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/tennis/20170117/1115043399.html

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