Тренер Серены Уильямс: "Мы до последнего наделись, что матч с Шараповой перенесут на завтра из-за дождя"

Тренер американской теннисистки Серены Уильямс Патрик Муратоглу рассказал, почему американка не вышла на матч четвертого раунда Roland Garros против Марии Шараповой.

- Мы знали, что есть проблема. Все началось еще в матче с Юлией Гергес, затем были проблемы в парной встрече. Невозможно было отыграть матч с Марией Шараповой. До этого Серена сыграла три сета в паре. Ей стало лучше, но она не могла подавать даже на тренировке. В таком состоянии с Шараповой играть было нельзя, - сказал тренер в эфире телеканала Eurosport 1. - Мы до последнего надеялись, что матч перенесут на завтра из-за дождя, но так как этого не случилось, мы поняли, что сегодня невозможно играть. Серена не могла провести матч на высоком уровне.

В 1/4 финала россиянка сыграет с победительницей пары Леся Цуренко (Украина) - Гарбинье Мугуруса (Испания).