Тренер Серены Уильмс признался, что подсказывал ей

Тренер-консультант Серены Уильямс Патрик Муратоглу признал, что подсказывал подопечной с трибуны во время финала Открытого чемпионата США с Наоми Осакой.

По ходу первой партии французский специалист сделал Уильямс-младшей знак, за что та была наказана предупреждением. Это обстоятельство положило начало скандалу между 36-летней теннисисткой и судьей на вышке Карлосом Рамосом.

Во втором сете Серена, разбив ракетку, была наказана штрафным очком, а когда назвала Рамоса вором - геймом (счет стал 0-1, 3:5). 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" устроила истерику с приглашением на корт главного рефери и обвинениями в сексизме.

- Если честно, я подсказывал ей, - сказал Муратоглу в телеинтервью сразу после финала. - Но я не уверен, видела ли она.

При этом тренер назвал судью Рамоса главной звездой вечера, подчеркнув, что это неправильно.

Наоми Осака выиграла матч со счетом 6:2, 6:4. 20-летняя японка впервые в карьере победила на турнире "Большого шлема", подобного не добивался никто из ее соотечественников.

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